Comunità solare, ecco gli obiettivi

Una comunità solare per Argenta. Domani alle 20.30 nel Centro culturale Cappuccini si terrà una serata informativa, aperta a tutta la cittadinanza, durante la quale saranno illustrate le Comunità solari e le Comunità energetiche, approfondendo contenuti e fattibilità del progetto, oltre all’opportunità di istituirle o meno, per le famiglie e il territorio. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini illustrerà gli obiettivi dell’amministrazione comunale in tema di energia. La serata proseguirà quindi con l’illustrazione del progetto con il professor Leonardo Setti, presidente dell’associazione Centro per le Comunità Solari di Medicina e docente dell’Università di Bologna, che da oltre dieci anni lavora per diffondere sui territori le Comunità solari. La Comunità Solare è a tutti gli effetti una realtà che si basa su una piattaforma di autoconsumo collettivo che premia i cittadini solari che producono e consumano localmente l’energia, creando un patto sociale tra imprese e territorio per la sostenibilità. In Italia esistono già almeno otto Comunità solari avviate, oltre 30 stanno per aprire e Argenta vuole essere una di queste.

f.v.