Comunità solari e rinnovabili. Un incontro per leggere il futuro

Nella serata di lunedì, alla presenza di numerosi cittadini, si è svolto l’incontro, promosso dal Pd, “Comunità Solari“, tenuto e dal professor Leonardo Setti. Un incontro pubblico che ha aperto nuovi orizzonti utili a comprendere e conoscere come la transizione energetica possa diventare energia rinnovabile condivisa e di come quest’ultima possa nascere dal contributo e interconnessione tra cittadini, imprese, nonchè dalla volontà delle pubbliche amministrazioni. Ogni parte di questa collettività partecipando attivamente promuove una soluzione concreta alla crisi climatica ed energetica per realizzare un’economia di condivisione che ha un impatto significativo sulla comunità perché vede la centralità delle persone, l’uso sostenibile delle risorse e delle dinamiche di consumo. Abbiamo imparato costi e benefici di tale sistema energetico, rivolto domande a cui sono seguite risposte puntuali del relatore, ascoltato le esperienze di chi a Vigarano già fa parte di una Comunità Solare. Come già preannunciato, l’incontro è nato dall’alleanza di intenti per il bene comune tra Pd e M5S di Vigarano e dalla interrogazione consigliare del consigliere Emanuele Plebiscito presentata il 30 luglio scorso, relativa al progetto “Vigarano Mainarda città solare 2035” proposto dal centro per le comunità solari. Proprio per questo motivo, peraltro preannunciato dal sindaco in consiglio comunale, all’incontro non erano presenti nessun consigliere comunale o esponente di giunta.