Comunità solari, serata in municipio per informare i cittadini

Martedì alle 20.30 in sala consiliare si terrà una serata informativa aperta alla cittadinanza sul tema delle comunità solari ed energetiche per approfondire modalità e opportunità di istituirle per le famiglie e le imprese. Il sindaco Dario Bernardi illustrerà gli obiettivi dell’amministrazione comunale in tema di energia; Leonardo Setti, presidente dell’associazione Centro per le Comunità Solari di Medicina e docente dell’Università di Bologna, che da oltre dieci anni lavora per diffondere sui territori le comunità solari, relazionerà sulla situazione energetica attuale e sull’evoluzione del mercato e spiegherà cosa è una comunità solare: una realtà che si basa su una piattaforma di autoconsumo collettivo che premia i cittadini che producono e consumano localmente l’energia, creando un patto sociale tra imprese e territorio per la sostenibilità. In Italia esistono già alcune esperienze e anche Portomaggiore si candida per essere una di queste. Ci sarà modo, se interessati di lasciare, i propri recapiti per ottenere maggiori informazioni ed essere ricontattati nelle fasi successive del progetto. La creazione della comunità solare è un progetto totalmente innovativo che rafforza il valore del senso della partecipazione alla vita pubblica: la partecipazione diventa uno strumento per rafforzare il legame con il territorio e la comunità, per contribuire a determinare le scelte strategiche e per accrescere la consapevolezza del cittadino nei confronti del ruolo attivo che può giocare per cambiare il futuro energetico del suo territorio.

f.v.