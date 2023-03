Comunità Solari, serata informativa "Un consumo intelligente aiuta"

La lista civica ViviAmo Vigarano insieme all’Associazione Centro per le Comunità Solari hanno organizzato, lunedì alle 20.30, al Centro Sociale di Borgo, una serata di informazione, che sarà tenuta da Leonardo Setti, docente di Energie Rinnovabili e Biocombustibili presso l’Università di Bologna.

"Poter condividere l’uso di energia elettrica da fonte rinnovabile tra i cittadini è fattibile – spiegano dalla lista civica – e proprio per questo sono state ideate le Comunità Energetiche, ma in Italia queste non sono ancora attivabili per la mancanza dei decreti attuativi. Le Solari invece esistono da una decina di anni, funzionano e sono anche poco distanti da noi. Per l’esattezza ne possiamo trovare a Medicina, Zola Predosa, Casalecchio, Sasso Marconi e Argenta, 55 in tutta Italia".

Non è tutto: "Chi entra in una Comunità Solare oggi – spiegano – potrà anche partecipare domani ad una Comunità Energetica ottenendo così tutti benefici sommati tra loro. Il beneficio maggiore rimane però la consapevolezza di un consumo intelligente, cambiando a volte anche le nostre abitudini". Le Comunità Solari sono dedicate soprattutto alle famiglie, poiché il 70% delle energie rinnovabili sono usate dalle abitazioni. Entrerà nel merito di tutti questi importanti argomenti il professor Setti durante la serata a Borgo.