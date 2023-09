Con Andos si cammina per la prevenzione: l’evento

‘Cammin...ANDOS, camminare per stare bene’. Presentata la quarta edizione della camminata benefica non competitiva in programma domenica, promossa dall’Associazione nazionale donne operate al seno, con CSI e LyondellBasell. Il tutto con il patrocinio del Comune. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle pari opportunità, Dorota Kusiak, la responsabile comunicazione LyondellBasell Loredana Elia, la presidente Andos Marcella Marchi e il presidente Csi Enrico Venturini. "L’iniziativa si svolge nell’ambito del mese di ottobre – così l’assessore – tradizionalmente dedicato alla prevenzione della salute delle donne. Siamo giunti alla quarta edizione di un evento che incarna i valori di solidarietà, inclusione e promozione della salute, valori fondamentali per una comunità, che è impegnata a dare un messaggio positivo verso il benessere e la salute, in questo caso particolare delle donne. Oltre al messaggio positivo di ripresa e di rinascita si vuole diffondere anche un messaggio fondamentale: "quello della prevenzione". La camminata è rivolta a tutti i cittadini e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Andos.

Il ritrovo dalle 9.30 in piazza San Giorgio, partenza per le 10 con un tragitto sulla distanza dei 5 km.

m.t.