Con ’Art 30’ la metafisica diventa quotidiana

Settembre si accende d’arte a Tresigallo, in occasione di uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. La cittadina ferrarese si prepara ad accogliere oggi la mostra ’Antenore Magri – La Metafisica del Quotidiano’, ospitata negli spazi dell’Urban Center Sogni, cuore pulsante della vita culturale locale. L’inaugurazione ufficiale è fissata oggi, in concomitanza con l’apertura del primo festival ’Art’30’ e in anticipo rispetto alle celebri Giornate Metafisiche, manifestazione ormai consolidata e molto seguita da appassionati, studiosi e visitatori provenienti da tutta Italia.

In apertura, si terrà un momento istituzionale di grande rilevanza simbolica: la firma di un patto di amicizia a vocazione culturale tra i Comuni di Tresignana e San Felice sul Panaro, un gesto che sancisce la volontà di cooperazione e dialogo fra territori uniti dalla passione per l’arte. A seguire, è prevista una duplice presentazione letteraria su temi di forte attualità, come il rapporto tra lavoro, robotica e intelligenza artificiale. Protagonista sarà Maurizio Morini, che dialogherà con Davide Brugnatti e Federica Gelli dell’associazione culturale Torri di Marmo. Solo nel tardo pomeriggio, si procederà infine al taglio del nastro della mostra dedicata ad Antenore Magri. La rassegna, curata da Giacomo Mazzini, Giuliano Trombini, Paolo Volta e Corrado Pocaterra, intende rendere omaggio a un autore che continua ad attrarre l’interesse di collezionisti, storici dell’arte e appassionati, grazie alla potenza evocativa del suo linguaggio visivo e alla coerenza di un percorso artistico libero da mode e compromessi. ’La Metafisica del Quotidiano’ è un’immersione in un universo pittorico in cui spazio, tempo e percezione si fondono. Le opere in mostra, selezionate con cura, raccontano la tensione di Magri verso una pittura capace di trasfigurare la realtà quotidiana in silenziosa poesia visiva, in linea con la grande tradizione della metafisica ma con una voce assolutamente originale.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 5 ottobre, con possibilità di visita nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Per chi volesse accedere in altri giorni della settimana, è prevista la possibilità di prenotazione chiamando il numero 339 3701452. Un’occasione preziosa non solo per riscoprire l’opera di un artista fuori dagli schemi, ma anche per lasciarsi ispirare dalla cornice unica di Tresigallo, città di fondazione e laboratorio a cielo aperto di architettura razionalista, che si presta perfettamente a ospitare un evento che riflette su memoria, forma e visione.