"Con Bellotti inizia la campagna elettorale"

Non manca davvero nessuno. Il tavolo del centrodestra che si è riunito ieri nello studio di Samuele Bellotti, ha sancito l’inizio della campagna elettorale. Anzi, è il candidato sindaco stesso a promettere che "dalla prossima settimana, inizieremo con le attività". Il ’mezzo’ con cui farà attività sarà l’associazione che presiede “Un ponte per...“ che si trasformerà nella civica del sindaco. Perché, chiarisce Bellotti a più mandate, "checché ne dica qualcuno, io sono davvero un candidato civico. Non appartengo ad alcun partito: sono una persona che cerca di fare sintesi delle diverse sensibilità che compongono la coalizione di centrodestra". Ciò che importa, prosegue, "è che a questo appuntamento cruciale, non mancasse nessuno dei rappresentanti non solo delle forze politiche, ma anche delle formazioni civiche che allargano il perimetro della coalizione che rappresenterò".

Parla al futuro, forse in maniera scaramantica, ma è ben consapevole che tutto il centrodestra ha suggellato un’alleanza che ha tutto l’interesse a dare battaglia. Non tanto e non solo al centrosinistra, quanto più all’attuale maggioranza che esprime il sindaco Pier Luigi Negri. Una maggioranza che, come abbiamo visto qualche giorno fa, non è riuscita a votare il Documento unico di programmazione. Anche su questo, però, Bellotti sgombera il campo da equivoci. "Non è nel nostro interesse che l’amministrazione venga commissariata – scandisce – . Tuttavia non accetto che qualcuno adombri che sulla votazione al Dup possano essere arrivati dei diktat da Ferrara". È del tutto evidente, insomma, che la spinta del candidato del centrodestra è in discontinuità con l’attuale maggioranza. D’altra parte, è proprio questo il mandato che gli è stato conferito da coloro che ieri pomeriggio hanno deciso di sedersi al tavolo e di iniziare il lungo cammino verso la primavera del prossimo anno. "è ancora lungo il percorso – riconosce il candidato – ma ho percepito un grande entusiasmo da parte di tutte le forze politiche: è da tanto che siamo sul pezzo, ora cominciamo a lavorare davvero per dare risposte ai comacchiesi". Un intendimento chiaro che esprime anche il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. "Ho percepito un entusiasmo davvero forte a sostegno della candidatura di Samuele Bellotti – spiega nel suo colloquio telefonico con il Carlino – . Si tratta di una personalità che riesce a rappresentare tutte le istanze in campo, non solo quelle dei partiti, ma anche quelle delle tante forze civiche che hanno deciso di allargare la piattaforma del centrodestra. Un’ulteriore dimostrazione di come, a supporto di Bellotti, ci sia tanta energia che viene anche da mondi che sono al di fuori della politica tradizionalmente intesa".

Balboni è il regista del tavolo ma tiene a rassicurare su un punto: "Samuele ha una storia civica, è un candidato che non ha un partito di riferimento. Proprio per questo, è una figura attorno alla quale si può costruire una coalizione molto ampia e competitiva". ’Un ponte per’ sembra uno di quei titoli da cult movie di guerra con Richard Burton. Il ponte su cui si consumerà questa lotta però, non è quello sul fiume Kwai ma i tre di Comacchio.