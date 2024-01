Con Cappagli alla scoperta dell’arte di Giovanni Fattori

Sarà dedicata a “Le ‘macchie’ di Giovanni Fattori” la conferenza di Daniela Cappagli in programma oggi alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro è inserito nel ciclo ’I colori della conoscenza. Linguaggi, Arti, Scienze’ a cura dell’Istituto Gramsci di Ferrara in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Giovanni Fattori è uno straordinario artista, protagonista della famosa stagione pittorica cosiddetta della ‘macchia’ e dei ‘Macchiaioli’. È anche un importante interprete del naturalismo verista che ha caratterizzato la pittura della seconda metà dell’’800 sino alle soglie del ventesimo secolo. Daniela Cappagli già docente di lettere, ha ricoperto diversi incarichi nel mondo della scuola.