Con ’Daemon’ rivive sul palco il Frankenstein di Mary Shelley

Una dicotomia squisitamente gotica. Arriva a Ferrara ‘Daemon’, il nuovo progetto della compagnia teatrale internazionale ‘Motus’. Ieri mattina, nella sala dell’Arengo della residenza municipale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della residenza artistica della compagnia teatrale. Il nuovo spettacolo debutterà, in anteprima nazionale, sabato alle 21 - con replica domenica alle 15.30 -. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli; Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori di Motus; il direttore generale del teatro comunale ‘Claudio Abbadò’, Carlo Bergamasco; il presidente dell’associazione culturale ‘Basso profilo’ Leonardo Delmonte e il presidente del consorzio Wunderkammer Roberto Formignani. "L’opera che i Motus stanno costruendo - spiega Delmonte - parte dal romanzo di Mary Shelley e dal tema del mostro. Altri elementi centrali sono la darsena e il molo, spazi ibridi di terra e acqua, che sono parte della città ma sembrano esserne estranei. Questi spazi raccontano un animo duale del paesaggio di Ferrara". Prosegue l’assessore Gulinelli: "Ritengo che sia un motivo di orgoglio ospitare questa prima nazionale a Ferrara. I Motus sono noti per l’uso di un linguaggio scenico che mescola arti visive multimediali, teatro e performance. Questa esibizione rinforza il legame tra la città e la scena teatrale contemporanea. Vedo il loro teatro come un atto sociale e politico, ma anche sensoriale". La performance, la cui regia è affidata a Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, sarà interpretata da Casagrande stesso - che torna a calcare il ‘palcoscenico’ dopo 20 anni - e Alexia Sarantpoulou. Il teatro deve uscire dai suoi spazi, "perché non può essere solo un contenitore di classici, a volte polverosi - spiega Bergamasco -, ma sopratutto deve essere coerente e fedele alla realtà. Il teatro è vivo e niente di ciò che è vivo e umano può essere escluso dalla rappresentazione scenica". La rappresentazione dei Motus è vitale e, attraverso immagini potenti, suoni immersivi e un linguaggio ipnotico, si interroga sulla condizione di chi è escluso. "Questa - spiega Casagrande - è una metafora per avviare una riflessione su cosa sia il rifiuto e quali siano i limiti dell’accettazione. Accusare l’escluso di essere in una posizione di colpa non porta mai l’escludente a un’autoanalisi necessaria".

Continua Daniela Nicolò: "Il primo spettacolo - ‘Frankenstein, a love story’ - parla dell’innamoramento per il mondo degli umani da parte dell’orrida creatura. Nel momento in cui si presenta a esse per essere accolto, viene rifiutato e da lì comincia il secondo atto. Questo spettacolo si pone come preludio al secondo atto, che stiamo preparando, ed è incentrato sull’odio. Stiamo ancora facendo ricerca sul tema, analizzando altre varianti quali il bullismo e l’ha te-speech. È un argomento che trattiamo anche nelle scuole; una delle ultime in cui siamo andati, per esempio, è stato il liceo classico di Rimini". Insomma, i Motus si dimostrano, ancora una volta, attenti al sociale, stravaganti ma sensibili, alternativi ma accorti e dediti alla loro passione: il teatro. E fanno ciò con uno spettacolo coinvolgente, potente e drammatico.

· Altro servizio nel QN