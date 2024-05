Con giacca e cravatta, gentiluomini sulla moto

Gentiluomini in sella alle moto con un unico grande obiettivo, la solidarietà a chi soffre coniugata con l’aiuto alla ricerca scientifica. Questa la missione della singolare manifestazione battezzata ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’.

Oltre 130 iscritti già sabato e più di 1.800 euro, questa la cifra raccolta per il primo motoraduno benefico a Ferrara dell’iniziativa che unisce passione per le due ruote e stile. Organizzatore della tappa che si è svolta a Ferrara – che con i suoi oltre 100 partecipanti è entrata ufficialmente tra le città italiane con maggiore partecipazione – è Mattia Borghi, titolare di Italian Classic Tire e project manager di Remoto. ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’ è un evento di beneficenza internazionale annuale nato a Sydney, in Australia, ed esportato in tutto il mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione e la cura del cancro alla prostata e promuovere la salute mentale maschile.

I gentiluomini su due ruote si sono dati apuntamento ieri mattina, alle 9,30, a largo Castello. Alle 11 è scattato il via. Dopo un rinfresco in compagnia all’agriturismo ‘Lama di Valle Rosa’, i partecipanti hanno fatto ritorno nel centro storico alle 13, completando un circuito di 38 chilometri, effettuato da uomini e donne rigorosamente in giacca e cravatta. Grazie alla collaborazione del Comune di Ferrara e ai numerosi volontari, la città per una mattina si è riempita di uomini vestiti con abiti eleganti che hanno fatto sentire il rombo delle loro moto classiche e d’epoca. Tutti uniti da una buona causa, accendere i riflettori sulla salute mentale maschile e sulla prevenzione.