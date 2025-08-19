"Con Gilberto ci lascia una persona speciale"

Gilberto Pasqualini era uno storico barbiere di Renazzo, ma anche un volto amatissimo del ciclismo locale: per anni è stato addetto al fotofinish degli arrivi e grande appassionato di questo sport. Domenica mattina se n’è andato all’improvviso, stroncato in pochi giorni da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Notizia e cordoglio per la sua scomparsa che ha superato i confini provinciali e anche un oceano. Dall’altra parte del globo, a piangere la sua morte è anche il professionista di ciclismo e campione colombiano Miguel Angel Rubiano Chavez, scalatore e vincitore di una tappa al Giro d’Italia.

"Anche se da lontano, negli ultimi dieci giorni ho vissuto anch’io la sua situazione, da quando è entrato in ospedale – dice – Tanti i ricordi con Gilberto, perché per me è stato come un papà: mi ha accolto nella sua casa e mi ha fatto sentire parte della sua famiglia". Quando si trovò a correre in Italia, infatti, Pasqualini gli diede non solo ospitalità per tanto tempo ma divenne una figura anche famigliare, dando quel supporto morale indispensabile soprattutto ad un atleta lontanissimo da casa sua. "Il ricordo più bello è quello del nostro primo incontro, prima della corsa alla Varignana nel 2005 – prosegue – Mi chiese da dove venissi e mi disse che quella gara era per me, anche se era difficile. Mi diede qualche consiglio su come gestirla, con la calma e la saggezza che lo hanno sempre contraddistinto. Quella gara poi l’ho vinta, e lui era felicissimo. Così ci siamo conosciuti e da lì è nato tutto. Tantissimi i momenti condivisi anche a Renazzo, dove mi ha sempre trattato come un figlio".

E un messaggio tutto per lui. "Nonno, padre, amico: te ne sei andato in un attimo, e non pensavo davvero di non riuscire ad abbracciarti ancora una volta – le parole di Chavez – Sei sempre stato una roccia. Mai una malattia, sempre puntuale come un orologio, preciso nelle parole che ora custodisco dentro di me. Parole che restano, che mi hai lasciato incise addosso, piene di coraggio e saggezza per affrontare ogni difficoltà. Grazie Gil, sarai sempre con noi". Un cordoglio al quale si unisce anche il vicesindaco e assessore allo sport Vito Salatiello, anch’esso con un passato da ciclista agonista. "Gil era una anima gentile, istituzione in paese e con sempre una parola cortese per tutti, sempre attivo, carico di passione, senza mai far sentire il peso delle cose – è il suo ricordo –. Ci siamo visti un paio di mesi fa quando sono entrato in negozio per un saluto, e alla mia domanda su quando si sarebbe convinto a dedicarsi al riposo e alla pensione, mi ha risposto che quel che faceva lo faceva sentiva bene. Perdiamo un simbolo del nostro paese".

L’ultimo saluto sarà giovedì alle 10 alla chiesa di Renazzo.

Laura Guerra