Con gli storici dell’arte. Menegatti e Scafuri per scoprire il Santuario del Santissimo

Appuntamento al santuario del santissimo crocifisso per conoscere l’antico edificio di culto con Menegatti e Scafuri. Oggi alle 16 si terrà l’importante iniziativa con protagonisti gli storici dell’arte Marialucia Menegatti e Francesco Scafuri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Ferrariae Decus Ets. L’appuntamento sarà un’occasione per ripercorrere la storia millenaria del Santuario dalle origini ad oggi, a partire dal miracoloso ritrovamento del Santissimo Crocifisso ligneo nelle acque del Po, avvenuto il 22 marzo 1128. Con l’ausilio di immagini rare o inedite, sarà illustrata non solo l’evoluzione architettonica e artistica dell’edificio sacro, meta di una secolare e ininterrotta tradizione di pellegrinaggio, ma anche la storia dell’antichissimo borgo di San Luca e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, con tante curiosità e fatti poco conosciuti. L’evento si propone di offrire, seguendo l’indissolubile intreccio tra arte, storia e fede.