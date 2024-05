Con i mattoncini Lego una città impossibile. Senza titolo apre le porte

In occasione della rassegna Escher, allestita sino al 21 luglio al Palazzo dei Diamanti, e del progetto didattico Le stanze delle meraviglie ad essa dedicato, realizzato grazie al sostegno di Eni, nasce “LooOp”, una grande azione collettiva volta alla costruzione di una città impossibile, dove la gravità non esiste e nulla è mai quello che sembra. Oggi, il 18 e 25 maggio, nell’ambiente immersivo dell’aula didattica di Palazzo dei Diamanti, il pubblico di adulti, ragazzi e bambini potrà partecipare gratuitamente alla realizzazione di una installazione in 3D attraverso l’uso dei mattoncini Lego ® . L’iniziativa si terrà dalle 16 alle 19 e saranno sempre presenti le educatrici museali di “Senza titolo” che accoglieranno i partecipanti e forniranno le indicazioni prima per progettare e poi per costruire la propria architettura fantastica, un modo per superare la realtà bidimensionale e rendere visibile una nuova tridimensionalità, in bianco e nero.