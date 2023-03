"Con i proventi delle sagre aiutiamo i pompieri"

Le associazioni di volontariato, attraverso i proventi delle sagre, si mobilitano per aiutare e sostenere il distaccamento dei volontari di Bondeno dei Vigili del fuoco. Un aiuto comune, per attrezzature che servono a salvare vite umane. Il loro servizio è prezioso in caso di calamità. E a Bondeno lo sanno bene cosa significa poter contare, durante una tromba d’aria, sull’aiuto degli angeli con i caschi rossi. "A nome di tutto il personale che rappresento del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno - spiega Michele Marchetti - sono a ringraziare di cuore i membri del gruppo delle feste delle frazioni di San Biagio, Settepolesini e Salvatonica che hanno raccolto l’importante cifra di tre mila euro durante le loro attività sociali, con la quale hanno reso possibile l’acquisto di 3 nuovi autoprotettori MSA M1 top di gamma di questo importante presidio che si rende necessario durante vari tipi di intervento con lo scopo di proteggere le vie respiratorie del personale in intervento. Grazie per la vostra generosità da volontari nei confronti di altri volontari ma tutti uniti dallo stesso fine di dare una mano nella nostra comunità". La comunità dimostra la sua vicinanza ai volontari, che con grande sacrificio, si prodigano per aiutare il prossimo.

cl. f.