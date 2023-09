"Con i video la musica assume portata globale"

Stasera con Imaginaction, il festival mondiale del videoclip, al teatro Comunale torna Marco Masini, un mito della musica che porterà il pubblico nei momenti più intensi della sua carriera tra parole, canzoni dal vivo e, appunto, immagini. Una serata che dividerà con Diodato.

Masini, cosa prova quando torna a Ferrara?

"Ho sempre ricevuto un grande affetto e ritorno sempre volentieri. Ora torno grazie al mio amico Stefano Salvati che mi dà questo opportunità, accettando senza dubitare del fatto che ci sarebbe stata la possibilità di ricevere ancora tanto affetto. Mi piacerebbe poter visitare la città, ma manca sempre il tempo. Ferrara è una città talmente bella che va visitata nei dettagli. Mi troverete in incognito un giorno come turista? Chi può dirlo..."

A proposito di video, non ne ha mai girato uno a Ferrara?

"No, e chissà che non ne capiti occasione…".

Quanto pesa ora un videoclip sul successo di un brano?

"Ha una valenza diversa rispetto ai video iniziati a fine anni ‘80 che ora fanno parte del passato. Adesso c’è l’esigenza di farsi conoscere soprattutto per i ragazzi che si affacciano alla musica. Oggi si può essere artisti tutti a seconda di quanto può colpire l’attenzione un video in un mondo tra Tik Tok o Instagram". Un video aumenta il successo di una canzone?

"Se una canzone è bella, viaggia con le sue gambe e avrà successo anche se il video non è il massimo. Credo che la canzone abbia potere assoluto di decidere. Certo che se è bella e ha anche un bel video, allora acquisisce una forza globale".

Che ruolo hanno oggi i social nello spingere canzoni e video?

"Hanno un’importanza molto precisa. Soprattutto un lancio, perché si ha già un numero preciso di followers che guardano. In più, se un canale radio che trasmette anche in Tv decide di non uscire quel giorno col tuo video, si ha la possibilità comunque di lanciarlo, indipendente dai palinsesti".

Come nascono i suoi video?

"Mi piace lavorare in squadra, come per le canzoni. Il video è il film del brano ed è bello farlo in squadra, confrontandomi con il regista. Una canzone nasce da un’ispirazione, una sensazione e quando scrivo vedo già un’immagine. Con il regista la mettiamo a fuoco e può nascere il video oppure un’idea completamente diversa e astratta, ma che sposata con la musica regala una sensazione positiva".

Qualche aneddoto particolare?

"Il video che ho fatto con Salvati, ‘Principessa’, mi ha portato a conoscere più a fondo il mondo del circo, a stare tra i trapezisti, giocolieri e a truccarmi da clown. Un’esperienza molto positiva nella quale ho avuto anche momenti di recitazione ritrovandomi nella figura del clown che credo sia la rappresentazione dell’altra faccia della medaglia di ogni essere umano".