Con il 69% dei consensi il presidente dell’Emilia Romagna scavalca Luca Zaia

E’ un plebiscito. Stefano Bonaccini (foto), il governatore emiliano-romagnolo, conquista il primato assoluto in termini di gradimento tra i presidenti di regione. Questa è una doppia notizia, che chiaramente si presta a molteplici letture. La prima notizia è che, per la prima volta dopo diverso tempo, l’apparentemente inscalfibile primato del collega veneto Luca Zaia, è stato invece superato dall’amministratore di Campogalliano. L’altra lettura è che Bonaccini si conferma un amministratore molto apprezzato e che, infatti, gli iscritti al Pd avrebbero voluto alla segreteria nazionale del partito. Ma le cose, si sa, sono andate diversamente. Così come è sfumata la sua chance di essere nominato, dal governo, commissario straordinario per gestire la ricostruzione post-alluvione. Bonaccini non è solo al primo posto con il 69% dei consensi (cresciuto rispetto al dato 2022 di ben quattro punti), ma è anche il presidente di Regione che, in termini percentuali, cresce di più su scala nazionale se si raffrontano i dati di partenza (l’elezione) e quello del 2023. L’unico che, in Italia, cresce a doppia cifra in questo indicatore: +17,6%. Dopo di lui, comunque a percentuali molto elevate, si colloca il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia al 68,5% di gradimento. Al terzo gradino del podio, con un indice di popolarità che si attesta al 64%, il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga.

