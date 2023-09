"Con il deposito chiuso l’ho lasciata in strada e me l’hanno portata via"

Capita, dopo una dura giornata di lavoro, di tornare a prendere la propria bicicletta e trovare catene rotte, rastrelliere forzate, raggi sparsi ovunque. Questo ciò che rimane tristemente dei blitz, quando vanno a buon fine. Ne sa qualcosa Serena Forlati (nella foto) dipendente dell’Università di Ferrara che tutti i giorni parte da Venezia per arrivare in treno nella nostra città. È lei stessa a raccontare la sua disavventura: "Stavano effettuando dei lavori alla stazione e il deposito era chiuso – spiega –. Ho lasciato la mia bicicletta fuori con il catenaccio. Quando sono tornata non c’era più. È accaduto nell’unico giorno in cui l’ho lasciata fuori dal deposito. In questa città non puoi voltarti un attimo che ti derubano della due ruote". Gli episodi incresciosi e i racconti di furti sono tanti. A volte sono incredibili. Soltanto una decina di giorni fa davanti all’anagrafe comunale, un ladro senza scrupoli ha provato con una pietra a rompere il lucchetto di una bicicletta. La donna delle pulizie, dopo il turno negli uffici, lo ha visto mentre si accaniva sulla due ruote. Così ha iniziato a urlare per richiamare l’attenzione. Ma il ladro ha continuato imperterrito. Finché gli impiegati sono usciti dall’ufficio e hanno urlato anche loro contro l’uomo. Alla fine se l’è data a gambe. Il tutto è avvenuto in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti. In Galleria Matteotti, invece, soltanto qualche sera fa, un altro ladro è stato pizzicato dai proprietari di due bici. La coppia stava sorseggiando un cocktail dopo aver legato le due ruote alla rastrelliera. Come se nulla fosse si è avvicinato un uomo ’armato’ di tronchesi e ha iniziato a tagliare i catenacci. Per un attimo i proprietari che erano lì a pochi metri, hanno pensato che fosse uno scherzo. Ma poi si sono diretti verso il malvivente, che è scappato con le enormi tronchesi. Non passa giorno che non si verifichi un furto di una due ruote. E le denunce? Molti non le fanno più.

m.r.