Con il Grifo è pari: otto vittorie a testa

È perfettamente in equilibrio il bilancio dei precedenti tra Spal e Perugia: otto vittorie per i biancazzurri e altrettante per il Grifo, mentre in sei occasioni lo scontro diretto è terminato in parità. In realtà però la storia recente sorride decisamente agli umbri che hanno conquistato gli ultimi tre scontri diretti (i due della scorsa stagione e quello disputato nella seconda giornata del campionato in corso allo stadio Curi). Allargando lo sguardo, la Spal ha vinto una sola volta negli ultimi 10 incroci col Grifo! È accaduto quasi otto anni fa, nel febbraio 2017 allo stadio Mazza quando la squadra di Semplici mise al tappeto quella di Bucchi con un secco 2-0 (reti di Floccari e Schiattarella) nel bel mezzo della galoppata verso la promozione in serie A. Per il resto, per i biancazzurri il bilancio degli ultimi 10 scontri diretti è impietoso: una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte. È arrivato il momento di invertire la tendenza delle statistiche, riprendendo confidenza con una vittoria che contro il Grifo manca da troppo tempo.