"Con il nostro lavoro silenzioso, siamo diventati indispensabili"

È stata una mattinata di applausi e alle celebrazioni quella dedicata ai festeggiamenti della polizia municipale che, come ogni anno, festeggia il proprio patrono nel giorno di San Sebastiano. Una giornata aperta con la messa alla chiesa del Gesù e la dedica alle forze dell’ordine del vicario della diocesi, Massimo Manservigi, e proseguita in municipio tra riconoscimenti agli agenti che si sono messi in luce durante il 2022 e più informali foto di gruppo con il sindaco Alan Fabbri e gli assessori della giunta.

Tra gli episodi che vengono ricordati risaltano soprattutto quelli incentrati sulla lotta allo spaccio o agli episodi di criminalità urbana. Come nel caso di Alessandro Catozzi e Barbara Boretto, che il 19 agosto scorso insieme a una pattuglia dei carabinieri hanno sventato un furto all’interno di un distributore di carburante e arrestato in flagrante il colpevole. O come quando la stessa Boretto, insieme alla collega Aurora Venturoli e al cane Chloe dell’unità cinofila, ha recuperato e sequestrato due etti di hashish rinvenuti nello zaino di un ragazzo minorenne. A ricevere ringraziamenti e attestati da sindaco e comandante Claudio Rimondi sono circa una ventina di agenti, come Sara Massaro e Stefano Mori, che il 26 ottobre scorso hanno sventato un furto in un locale mentre non erano in orario di servizio, o Edoardo Carlini e Simone Forlani, che il 19 giugno sono riusciti ad assicurare alla giustizia il responsabile di una rapina e recuperare la sua refurtiva. Riconoscimenti che coinvolgono anche agenti che hanno mostrato professionalità o una particolare sensibilità verso i cittadini in difficoltà, come nel caso di Antonella Sangiorgi e Tiziana Cesari che nell’agosto scorso hanno rintracciato e portato in salvo un paziente dell’ospedale di Cona che in stato confusionale si era allontanato dalla struttura e stava percorrendo la superstrada Ferrara-mare a piedi.

Ma premiazioni singole a parte, ciò su cui si sofferma il comandante Rimondi è lo "spirito di corpo" che deve guidare la polizia municipale: "La premiazione è un momento singolo, ma quello che i cittadini ed io non dimentichiamo mai è tutto il lavoro quotidiano che spesso passa inosservato e che rende indispensabile il ruolo della polizia locale".

Ruggero Veronese