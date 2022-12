"Con il Pnrr 21 milioni per il nostro territorio"

Sorride, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, tracciando un bilancio del 2022. È tempo di raccogliere i frutti del duro lavoro teso a migliorare la qualità della vita del paese.

Soddisfatta?

"Credo per l’aver conseguito, in questo anno, importanti risultati per la mia gente, che è poi il motivo principale per il quale cerco di dare il massimo sette giorni la settimana".

Di cosa parliamo concretamente?

"Di una vera rivoluzione che, entro 3 anni, trasformerà la nostra comunità. Tra fondi Pnrr, regionali e altri, arriveranno sul nostro territorio oltre 21 milioni di euro, senza contare più attenzione alla sicurezza, risparmi sul costo dell’energia e molto ancora, investimenti finalizzati a bisettrici molto chiare, la scuola e la cultura che è crescita di un popolo".

Si spieghi...

"Di un mensa che non c’era per il plesso scolastico a Pontelangorino, della riqualificazione sismica e antincendio del Polo Scolastico, di una nuova palestra, che non esisteva alle scuole elementari, unica finanziata in tutta la Regione, ma poi a disposizione della comunità. Di un Polo per il nido e l’infanzia, della riqualificazione del tetto e del pavimento della palestra del Polo Scolastico, anch’essa disponibile nel tardo pomeriggio e sera per le società sportive del territorio".

Su Pomposa?

"La villa con gli 11 ettari attorno per creare una scuola di musica internazionale e nuovo slancio, agli scavi, per uno dei momenti più visitati d’Italia".

Ci sono novità sul fronte piste ciclabili?

"Sì, perché siamo stati finanziati per un nuovo percorso, in parte già presente ed un altro ex novo, che partendo dalla stazione ferroviaria porterà gli studenti del Polo Scolastico Superiore, in tutta sicurezza, ai vari istituti. Poichè con la stazione ferroviaria siamo, come piste ciclabili, la porta del Delta servirà a collegare con una parte nuova quel che, dal piazzale 11 Settembre, collega Pomposa e prosegue fino alla Torre della Finanza, dove per inciso abbiamo ottenuto, un finanziamento di 90.000 euro, per renderla accessibile anche ai disabili".

Per i giovani?

"Avevamo chiesto anche un finanziamento per l’ammodernamento del centro sociale del Rosario, non è arrivato, ma in compenso la gestione di Sauro Corona e Gianni Braghin, sta aggregando tanti giovani a cui creeremo laboratori musicali, artistici e tutto quello serve per una loro crescita sana".

cla. casta.