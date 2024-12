Con il quartetto il pianoforte si tinge di rosa. E la corale Veneziani si inchina a Puccini

Doppio appuntamento per ‘Ferrara Musica al Ridotto’. L’edizione 2024 di Ferrara Piano Duo Festival prevede al Ridotto, oggi alle 10.30, il quartetto pianistico costituito da Silvia Cuccurullo, Valentina Fornari, Marsida Koni e Francesca Vidal. Domani, alle 20.30, il coro femminile dell’Accademia Corale Veneziani ’Città di Ferrara’, che nel 2025 celebra i 70 anni, propone al pubblico del Ridotto un Concerto di Natale di grande fascino.

Oggi il matinée proporrà un’insolita antologia di autori tra Otto e Novecento, destinata ad un massimo di quattro esecutori su uno e due pianoforti, intitolata ’Il pianoforte da 4 a 8 mani’. In apertura e in coda un tributo all’istruzione pianistica, attraverso la Champagne Toccata dello statunitense William Gillock, da contraltare la Galop Marche di Albert Lavignac, insegnante di armonia del Conservatoire parigino a fine Ottocento. Il grosso del programma del quartetto pianistico è costituito da composizioni a quattro mani su due pianoforti. Alcune nascono già per questa destinazione, come le Danze Slave scritte da Dvorak nel 1878 per pianoforte a quattro mani, su ispirazione delle Danze ungheresi di Brahms. Troviamo poi Scaramouche, la Suite per due pianoforti scritta da Milhaud nel 1937 su commissione della pianista Marguerite Long. E terminiamo con il celebre Concertino per due pianoforti op. 94 di Dmitri Sostakovic. Completano il recital alcuni adattamenti di grande popolarità: quello della Danza delle spade dal quarto atto del balletto Gayane di Aram Khachaturian, alcuni movimenti della Suite da Lo Schiaccianoci di Cajkovskij e Libertango di Astor Piazzolla. Per il concerto serale di domani, le scelte di Teresa Auletta, direttrice dell’Accademia Corale ’Veneziani’, sono cadute su A Ceremony of Carols di Britten. Sarà l’arpista Davide Burani a collaborare con il Coro femminile nelle Ceremony e a tributare un omaggio a Puccini nel suo centenario, con una trascrizione dell’Intermezzo da Manon Lescaut. Concluderanno il concerto tre canti di John Rutter, organista, direttore e compositore inglese. Per entrambi i concerti, biglietto intero è di 3 euro, ridotti under 20 e allievi di Conservatorio 1 euro, in vendita alla Biglietteria del Teatro e online.

ð 0532/202675.