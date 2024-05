Con il Renate finisce a reti inviolate

Spal e Renate pareggiano a reti inviolate la gara di andata degli ottavi finale dei playoff del campionato Under 17. Uno 0-0 che conferma l’equilibrio tra due squadre che si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale domenica prossima in Brianza, dove al Renate – meglio classificato al termine della regular season – basterà pareggiare per passare il turno. Spal quindi costretta a vincere la partita di ritorno, ma per quanto visto al centro sportivo Fabbri la squadra di Pedriali ha le carte in regola per farcela.

In via Copparo infatti i biancazzurri comandano il match per lunghi tratti, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L’occasione più ghiotta per la Spal arriva in pieno recupero: Ruffino supera il portiere avversario e calcia verso la porta.

La palla è destinata in fondo alla rete, ma un grande recupero difensivo da parte dei lombardi nega ai biancazzurri il gol della vittoria allo scadere.

