Con il Rotary la musica sacra suonata a ritmo d’archi

Organizzato dal Rotary Club Copparo, con la collaborazione del Rotary Club, stasera alle 18, nella restaurata e suggestiva Chiesa di San Paolo della nostra città, in Piazzetta A. Schiatti, angolo Corso Porta Reno, l’Auditorium Chamber Orchestra, gruppo musicale d’archi formato giovani musicisti di età di compresa fra i 12 e i 25 anni, sotto la direzione artistica del Maestro Danilo Lo Presti, che darà vita ad un concerto di musica classica. Con un repertorio di brani ispirati alla musica sacra, saranno proposti repertori originali che toccano tutte le epoche: dal barocco al contemporaneo, da Vivaldi a Mozart, da Morricone a Karl Jenkins. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Il Rotary con questa iniziativa intende favorire la riscoperta e la fruizione e di un luogo di culto così caro ai ferraresi e finalmente riaperto alla cittadinanza, ma vuole anche far conoscere e promuovere un proprio progetto di solidarietà: la realizzare un parco giochi terapeutico presso il Centro di Chirurgia Pediatrica di Emergency Ong Ets ad Entebbe (Uganda), una moderna struttura sanitaria, inaugurata nel 2021, che offre cure pediatriche gratuite ed è già un punto di riferimento per la chirurgia pediatrica elettiva per tutto il continente africano. Il progetto, ideato dal Rotary di Copparo, s’iscrive tra le più rilevanti collaborazioni co-finanziate dalla Fondazione Rotary International, volte a realizzare progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita delle comunità anche nelle aree geografiche maggiormente disagiate.