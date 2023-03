Con il Rotary una giornata per la prevenzione

Sabato il Rotary Club Cardinal Lambertini di Poggio Renatico ha organizzato, dopo 3 anni di sospensione causa Covid, una giornata dedicata alla prevenzione. E’ stato infatti proposto alla popolazione del territorio uno screening sulle malattie cardiovascolari e sui noduli tiroidei, iniziativa svolta alla sede Avis di Poggio Renatico, ottenendo grande adesione grazie alla presenza dei noti professionisti, dottori Claudio Pratola, cardiologo aritmologo e Napoleone Prandini, radiologo nucleare. "E’ stata una grande gioia vedere esaurirsi tutti i posti disponibili in un’ora dall’apertura delle prenotazioni – dice Roberto Ferrari, presidente del locale Rotary –. Cinquanta le prestazioni effettuate dai medici, che ringrazio per il prezioso contributo, così come ringrazio Livio Romagnoli, presidente Avis Poggio Renatico, per la collaborazione fornendo gli spazi, il coordinatore dell’iniziativa Loretto Toselli e tutti i soci del nostro Rotary Club per aver aiutato attivamente nelle fasi organizzative della giornata". Il sindaco Daniele Garuti si è detto ‘felice di aver patrocinato l’iniziativa tenendo alla salute dei cittadini’. "Viste le numerose richieste di prenotazione ricevute che vanno oltre le aspettative – conclude Roberto Ferrari – stiamo valutando di ripetere l’iniziativa prima possibile"