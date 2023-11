"Con la Pinacoteca crescerà il turismo"

Attorno alla figura di Guercino e la riapertura della Pinacoteca centese, Cento, luogo natio e con la più alta concentrazione di opere del Maestro, potrebbe conoscere una nuova primavera. "Pensando alla riapertura della Pinacoteca, si evince la necessità, per il commercio, di cogliere una importante opportunità di visibilità internazionale – dice Edi Govoni, presidente del distretto di zona, di Confesercenti Alto ferrarese - l’apertura della "Civica Pinacoteca il Guercino" è da considerare un punto zero. Un’ ottima occasione per mostrarci nella forma migliore, per raccontare la storia di molti operatori, ottima opportunità per proporre nuove idee, osare per cavalcare il cambiamento". E spiega. "Questa apertura, permetterà di inserire Cento, in circuiti turistici che già vedono protagoniste molte città della regione – aggiunge - La collaborazione museale con Londra e l’inserimento in circuiti oltre confine, prospettando un indotto diverso". Il riferimento è alla presentazione di Cento e la Pinacoteca, il 6 novembre, all’importante fiera internazionale londinese sul turismo parlando poi delle ricadute sulle attività locali, del turismo d’arte a Cento. "Quando andiamo in vacanza o affrontiamo un viaggio di lavoro, visitando il luogo che ci ospita, siamo più propensi a scoprire ed ad acquistare emozioni che ci vengono trasferite dalle relazioni che si instaurano – dice - Fiduciosa che questo sia un primo step da cogliere, con proposte commerciali e di servizio aggiornate alle nuove forme di abitudine del consumatore. Confesercenti, rimane disponibile per condivisioni e collaborazioni a cui poter apportare valore". Ed è stato l’assessore al commercio Filippo Taddia ad annunciare già anche l’iniziativa del Comitato Commercianti che in occasione della tre giorni di festa, dal 24 al 26 novembre, si sta organizzando con vetrine a tema