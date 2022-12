"Con la terracotta ricreo la storia"

Un presepe artistico per la città: è quello di Angelo Tavoni che vanta una bella tradizione tutta centese. Il complesso in terracotta policroma è ospitato nel negozio ex Lara in piazza Guercino sotto l’orologio di palazzo del Governatore. Le statue di questo presepe hanno una storia che si intreccia con quella di Cento e in particolare con l’indimenticato monsignore Salvatore Baviera per decenni titolare della collegiata di San Biagio. Esse infatti furono vendute o forse donate da Angelo Tavoni (1936-2020) allo stesso don Baviera quando era cappellano, negli anni ’50, della parrocchia di Castelfranco Emilia, frequentata dall’artista. Dopo l’arrivo a Cento di monsignore nel 1963, il presepe fu esposto all’interno della chiesa di Santa Croce, ora non più esistente e poi in molti altri luoghi, compresa la Collegiata. L’ultimo fu la Chiesa dei Servi della Confraternita del Sacco, alla quale furono donate nel 2010 da Monsignore con l’impegno di custodirle e valorizzarle. In occasione dei 200 anni della ricostituzione della Confraternita, che riunisce in sé anche la Pia Unione della Beata Vergine Addolorata, il gruppetto degli "amici del presepio" festeggia la bella ricorrenza esponendo e valorizzando questo importante che Tavoni realizzò ispirandosi al sublime presepe dipinto su tavola da Andrea Mantegna a Ferrara, qcommissionato da Borso d’Este tra il 1450 e il 1451.

a.l.