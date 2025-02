Con l’acqua si guarisce dai traumi. Ecco i nuovi locali di Idrokinetik

In via dello Sport a Copparo, ieri mattina, sono stati inaugurati i rinnovati locali del centro di riabilitazione e idrokinesiterapia Idrokinetik. Nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento, tinteggiature e arredi accolgono oggi gli utenti in un ambiente confortevole, in linea con la nuova veste già data ai Poliambulatori presenti a Occhiobello e Ferrara. Al taglio del nastro, cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni e il presidente del Centro Nuoto Copparo Diego Petrucci, era presente tutto lo staff del Centro assieme all’amministratore delegato di Idrokinetik Mattia Guerzoni, al direttore tecnico Giuseppe Tappi e alla direttrice sanitaria Sonia Dal Pozzo. Il Centro Idrokinetik a Copparo è presente dal 2009, nella sede attigua al Centro Nuoto, e sono 14mila le prestazioni annue erogate a cittadini copparesi e di paesi limitrofi. "Questo è un momento importante – ha esordito il primo cittadino -, perché segna un nuovo inizio per una realtà consolidata sul nostro territorio, che si avvale di brillanti professionisti e offre una serie di servizi adeguati in caso di necessità". Importante la sinergia che si è creata con il Centro Nuoto Copparo, "volta a creare una struttura unica – ha spiegato Petrucci – che accorpa la parte sportiva, ludica, motoria con la parte riabilitativa e sanitaria. Un modello di gestione da esportare, magari, anche in altre realtà". Un aspetto che è stato posto in evidenza anche dal direttore tecnico del Centro, Giuseppe Tappi: "Crediamo anche noi nelle alleanze e nelle sinergie che si possono creare su questo territorio, per offrire un futuro migliore per i cittadini e la società". Inoltre, la dottoressa Dal Pozzo ha sottolineato come Idrokinetik rappresenti un riferimento anche per la Medicina del Lavoro, "con professionisti che lavorano bene, collaborano e strumentazione all’avanguardia. Un vero fiore all’occhiello". "Questo è l’ultimo centro Idrokinetik che abbiamo uniformato con gli standard qualitativi che abbiamo voluto dare alla società e agli ambulatori – ha riferito l’amministratore delegato Mattia Guerzoni -. E ora siamo pronti a partire con un nuovo, ambizioso progetto: portare in tutta Italia il nostro know-how. Da fine anno, infatti, vogliamo iniziare con il franchising di Idrokinetik in Italia". Una realtà importante del territorio che, da vent’anni, si dedica alla riabilitazione ortopedica, traumatologica, sportiva, neurologica e vascolare, impegnandosi a migliorare l’esperienza del paziente. E i rinnovati spazi ambulatoriali a Copparo ne sono ulteriore conferma.

Valerio Franzoni