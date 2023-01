Con l’auto contro un carroattrezzi Finisce all’ospedale

Schianto sulla statale 309 tra la rotonda di Marina Romea e Casalborsetti, un ferito. Sono stati coinvolti un carroattrezzi, un’auto e un camion. In azione elisoccorso e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato in ambulanza a Cesena. L’auto si è scontrata con il carro attrezzi che, dopo aver caricato un veicolo in panne, mentre procedeva in direzione Venezia. La vettura a causa dell’urto è finita sulla corsia opposta ed è andata a sbattere con un camion che procedeva in direzione Ravenna. Il conducente dell’auto, una Ford Puma, un giovane di 28 anni, nato a Portomaggiore e residente a Comacchio, versa in gravi condizioni. È stata fatta richiesta per alcol e droga.