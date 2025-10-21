Con l’auto contro un mezzo agricolo: anziano ferito gravemente

Viaggiava sulla via Pomposa in direzione centro città, quando ad un certo punto - per cause ignote - ha sbattuto con la sua automobile contro un mezzo agricolo, che per la violenza dell’impatto è carambolato più volte. Il fatto è accaduto all’altezza di via delle Streghe nella tarda mattinata di oggi, creando difficoltà al traffico di via Pomposa. Ad avere la peggio è stato l’80enne conducente della Volvo, che dopo aver ricevuto le prime cure mediche in loco, da parte dei sanitari giunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Cona per gli accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica. La gestione della viabilità, resa complessa dalla posizione dei veicoli e dall’orario di punta, è stata invece affidata ad una pattuglia della Polizia Locale Terre Estensi. È da appurare cosa sia successo all’anziano, che avrebbe perso il controllo della sua macchina all’improvviso. Potrebbe essere stato colto da un malore improvviso o forse, all’origine dell’incidente, potrebbe esserci una banale disattenzione. Sia chiaro: sono soltanto ipotesi che dovranno necessariamente essere confermate dalle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.