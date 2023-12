Con le valigie verso paradisi lontani. Ma pesano gli echi della guerra

I giochi sono fatti o quasi. Chi trascorrerà il Natale e l’ultimo dell’anno in località dove la spiaggia sembra cipria e le palme fanno una piacevole ombra ha già prenotato la sua vacanza da sogno. Nelle agenzie viaggi ormai, al netto dei soliti ritardatari che puntano magari su sconti all’ultimo minuto, i volumi del turismo per le feste sono chiari.

"Fino a qualche mese fa – spiega Milena Dallafina, direttore di Gattinoni travel, le porte che si aprono su Corso Giovecca – il segno era sicuramente il più, i flussi turistici si erano assestati sui livelli del 2019, un anno buono, di grande ripresa. Che poi purtroppo si è chiuso con l’emergenza Covid e il crollo del settore a causa di divieti, paure, mille limitazioni dettate dalla lotta alla pandemia". Ha segnato la frattura tra un primo al colore rosa ed un dopo un po’ così così, la guerra in Medio Oriente. "Da novembre il nostro mondo – riprende – ha risentito del conflitto da Israele e Palestina. Le richieste per alcune località, come il Mar Rosso, si sono improvvisamente fermate". Le mete più gettonate per queste vacanze sono all’insegna del sole. Vanno per la maggiore Caraibi e Canarie, i paradisi dell’Oceano Indiano. Sono tornate di moda, sull’onda di qualche film cult, le crociere. E c’è chi se ne va negli Stati Uniti, a caccia del fascino della città della Grande Mela. Poteva essere una bella stagione, ma pesano gli echi della guerra sulla voglia di partire delle famiglie. Stagione che comunque andrà avanti fino all’epifania e vede protagoniste, soprattutto per il Capodanno, tante coppie. Tra depliant e cartine, oltre le vetrine, aspettano i turisti last minute Emma Tartari, Giorgia Pareschi Chiarabelli e Barbara Baruffaldi. Borgo Leoni, Centro turismo viaggi. Il titolare è Massimo Diolaiti. Qui si sono presentati famiglie e giovani che puntano sulle capitali d’Europa, nel listino delle preferenze anche le città d’arte italiane soprattutto per chi non ha tanti giorni di ferie. Chi ha tempo si è concesso qualche meta lontana, come le Maldive. Anche all’agenzia di Borgo dei Leoni pesa l’effetto della guerra in Medio Oriente. Finalmente potrà partire con la sua lei Edoardo Raimondi, novelli sposi costretti a disfare le valigie e mettere di nuovo nell’armadio il sogno di volare in Giappone. Ormai con il biglietto già staccato, si sono visti piombare addosso la cappa scura del Covid. La voce dei proverbi, chi la dura la vince.

Così l’altro giorno, nella sala tappezzata di cartine e foto di paradisi lontani, era da Link tours, agenzia storica che si affaccia su via Garibaldi, per studiare gli ultimi dettagli del viaggio di nozze che ancora non sono riusciti a fare per colpa di quel maledetto virus. Niente Cina per carità, ma non tanto lontano. "Come si fa a non visitare il giappone", dice Edoardo gli occhi che sfogliano una brochure, alberi di ciliegio fioriti che cedono il passo a treni astronavi di un futuro già disegnato. L’agenzia è di Silvia e Simone Zannini, due fratelli. Con loro la dipendente Erika Segato, è lei che apre le porte dell’Oriente a Edoardo Raimondi. "Siamo qui da 40 anni – racconta Silvia Zannini – è abbiamo un’ampia clientela, molti sono affezionati, di casa. In questo periodo partono tante coppie e famiglie, le mete Le Seychelles, Maldive, vanno molto le crociere ai Caraibi. E c’è chi prenota il Natale a New York e Capodanno in Thailandia. I numeri, siamo scesi in questi ultimi mesi sotto l’anno record del 2019 ma si spende di più, forse sulla spinta del desiderio di evasione". Per mettere sole, tintarella e migliaia di chilometri sul grigio stabile della pianura padana.