"Con Plankstad scambi di sport e scolastici"

ARGENTA

Ufficializzato il gemellaggio di Argenta con la cittadina tedesca di Plankstad, da oltre 40 anni già gemellata con i cugini francesi, e gemelli di Argenta sin dal 2003, di Castelnau Le Lez. La cerimonia, che ha sancito il triplo patto di amicizia e fratellanza delle tre località europee, anticipata dai preliminari siglati ad Argenta l’anno scorso, in occasione della tradizione Fiera di settembre, si è svolta nei giorni scorsi in Germania. Oltre al sindaco di Argenta, Andrea Baldini, con al seguito una delegazione di argentani, e dell’apposito comitato all’uopo costituitosi, all’atto della firma, e della stretta di mano, non solo simbolica, erano presenti i rispettivi primi cittadini di Plankstadt, Nils Drescher, e di Castelnau Le Lez, Frederic Lafforgue. "Il gemellaggio – ha spiegato nell’occasione Baldini nel ringraziare i due colleghi d’oltralpe, e chi ha preso parte alla manifestazione – rappresenta una comunità di intenti, un confronto di valori ed esperienze, fatto di interscambi progettuali, di interazioni scolastiche, sociali, storiche, sportive, di attività artistico-culturali, ambientali, di musica e spettacoli. Per lavorare insomma insieme alla costruzione di un’Europa unita". L’obiettivo, come sancito in sintesi dal patto di gemellaggio, "È di sensibilizzare le rispettive comunità su questi temi, estendendone i rapporti internazionali, permettendo a chi abita terre, e hanno costumi diversi, di riconoscersi in uno stesso pensiero, in uno stesso legame. Il tutto in un’ottica futura rivolta soprattutto ai giovani, per promuovere al di là delle frontiere la comprensione e la collaborazione come elementi fondanti e fondamentali".

Nando Magnani