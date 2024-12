"Con Romanini perdiamo un pezzo di storia"

"Con Savino, oggi, se ne va probabilmente l’ultima figura della sinistra storica di Lagosanto". Così il capogruppo consiliare di Lagosanto che si muove Andrea Pambianchi ricorda l’ex sindaco Savino Romanini, spentosi all’età di 93 anni: "Ci ha lasciati – scrive Pambianchi – per ritrovarsi sicuramente con i suoi vecchi amici, che lo hanno sempre circondato, e con suo fratello Giovanni. Se n’è andato in silenzio, con quello stile discreto che lo distingueva, ci ha lasciato con quel senso di riservatezza e di generosità nei confronti degli altri, che lo hanno sempre contraddistinto, ragionando fino all’ultimo momento di passato e futuro della sua terra. Ragionando sempre da uomo di sinistra, con lo sguardo sempre rivolto verso i più deboli e cercando sempre di regolare la grande livella dei diritti sociali a favore della collettività. Uomo giusto ed integerrimo, con una fede politica granitica, poi fiorita nel Psi, sua casa natale per tutta la vita. Per tanti era un personaggio pubblico, per me era un amico lontano, al quale portare tanto rispetto, perché risplendente di luce propria". Pambianchi ricorda di aver conosciuto Savino Romanini tramite il fratello Giovanni, altra figura storica di Lagosanto, e "quando comprammo l’ex sede del Psi di Lagosanto, fu lui che mi aprì le porte a mille aneddoti e a darmi i contatti giusti". Fino all’ultimo, Romanini si è impegnato in prima persona "per compiere un lavoro finalizzato a tenere in vita la storia della nostra terra e del nostro paese, senza mai perdere di vista lo scenario complessivo e globale per le prospettive future". La lista civica Lagosanto che si muove, espressione di sinistra, insieme al Pd e Psi esprimono dunque cordoglio per la famiglia Romanini. Il primo cittadino laghese Cristian Bertarelli, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità, si stringe con rispetto e gratitudine alla famiglia di Savino Romanini: "Con lui se ne va una parte della nostra storia".