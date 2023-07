Con tre chili di cocaina in auto Catturato dopo l’inseguimento

FERRARA

Tre chili di cocaina purissima nascosta in buste di cellophane griffato per non insospettire a un eventuale controllo. Ma quegli involucri non sono sfuggiti agli agenti polizia di stato che in servizio rafforzato di pattugliamento lungo le principali arterie, hanno intimiato l’Atl alla Citroen che stava viaggiando nel tratto tra Ferrara sud e Altedo. Una volta riusciti a fernare la vettura – il conducente ha infatti tentato di sfuggire al controllo – i poliziotti hanno chiesto i documenti al conducente, poi risultato uno straniero di 33 anni e lui ha iniziato a innervosirsi. Gli agenti hanno quindi deciso di passare a un controllo più approfondito, ritenendo che sia il tentativo di fuga che il nevorsismo fossero dettati dal voler nascondere qualcosa. E infatti i poliziotti sul sedile passeggero hanno notato il borsone, con dentro gli involucri e la droga: quasi tre chili e mezzo di polevere bianca. Per lui sono scattate le manette e portato ne carcere la Dozza di Bologna.

In città, invece, gli agenti della polizia locale hanno denunciato due spacciatori di sostanze stupefacenti, di cui un minorenne. Mentre sette loro clienti sono stati segnalati al prefetto e quasi un etto e mezzo di droga sequestrato in poco più di una settimana. È questo il frutto del lavoro di prevenzione e lotta allo spaccio, mirato a colpire sia spacciatori che consumatori, portato avanti con grande determinazione dal corpo di Polizia Locale Terre Estensi.

L’ultimo fermo è avvenuto venerdì mattina ad opera di una pattuglia di tre agenti donne, che era in servizio in abiti civili nella zona di via De Sanctis. Qui, le poliziotte a bordo di un veicolo di copertura notavano una vettura con alla guida un uomo - risultato poi essere R.F., ferrarese di 30 anni - fermarsi davanti a loro. A seguito di una breve telefonata, uno spacciatore raggiungeva, gettando poi nell’auto un involucro di cocaina. L’uomo, che ha tentato di fuggire, è stato fermato e indirizzato al comando di via Tassoni, dove il cane antidroga procedeva all’ispezione dell’auto che ha portato alla segnalazione della contaminazione con sostanze stupefacenti. "L’area è finita sotto la lente di ingrandimento – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – dopo le segnalazioni dei residenti della zona, a cui oggi diamo un ulteriore riscontro positivo. La capacità d’intervento e la massima attenzione degli agenti della Polizia Locale, unite alla enorme collaborazione con i residenti, si dimostrano efficaci contro degrado ed illegalità".