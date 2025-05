Con un ’Fiume di musica’ concerti, cultura e comunità in Darsena

A Ferrara la musica torna protagonista lungo le sponde del fiume Volano con la decima edizione di ’Un Fiume di Musica’, rassegna promossa dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS. Dal 2 giugno al 17 luglio, il Molo Wunderkammer, situato sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena 57, ospiterà una serie di appuntamenti serali che trasformeranno l’area in un punto d’incontro culturale e musicale, contribuendo alla valorizzazione del territorio fluviale.

La rassegna è stata presentata da Marco Gulinelli, assessore alla Cultura, Roberto Formignani, presidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara e Consorzio Wunderkammer, Ludovico Bignardi, vicepresidente Associazione Musicisti di Ferrara, Alice Formignani, consigliere Associazione Musicisti di Ferrara e coordinatrice organizzativa, Federico D’Anneo, presidente Jazz Club e Antonio Utili, scenografo e regista. "Questa rassegna costituisce un evento insostituibile - ha affermato Gulinelli - che unisce musica, arte, impegno e partecipazione, nato dall’idea di Formignani, vero protagonista insieme a tutti i suoi collaboratori. La musica come strumento per valorizzare la solidarietà, la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e la condivisione di spazi e infrastrutture di comunità. Non si tratta solo di concerti ma anche di un’occasione per dimostrare la trasversalità e la forza delle nostre associazioni culturali, creando legami più forti e generando maggiore solidarietà".

Il cuore del progetto sono gli appuntamenti settimanali del lunedì e del giovedì sera in Darsena, cui si aggiungeranno, in alcune occasioni, anche un martedì dedicato a uno spettacolo teatrale. Il calendario prevede inoltre alcuni eventi speciali, come il concerto di venerdì 20 giugno e, a seguire, “Swing River”, che animerà anche le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno, con concerti, masterclass e iniziative ispirate all’atmosfera swing. Completano il programma i saggi AMF, in programma il 10, 11 e 12 giugno, che vedranno protagonisti gli allievi della scuola. Le tre giornate saranno la chiusura di altri 14 saggi svolti nell’aula magna Tassinari della Scuola di Musca Moderna e nella sala Wunderkammer, con esibizioni di allievi più piccoli e gli studenti delle classi ad indirizzo classico.

Il 16 giugno nel Cortile del Castello concerto dei ’Nine Below Zero’, con ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti, mentre il Jazz club curerà la programmazione di quattro lunedì sera, proponendo artisti nazionali ed internazionali e giovani interpreti di talento.