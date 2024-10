Cona, ambulatori attivi anche sabato e domenica: "La prevenzione è cultura"

Per la giornata mondiale della vista, che si celebra il secondo giovedì di ottobre, quest’anno il 10, la Iapb Italia Onlus promuove e finanzia iniziative realizzate in collaborazione tra Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici). In contemporanea, sulle principali piazze d’Italia, iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle malattie oculari e della cura della propria salute visiva.

A Ferrara, la giornata mondiale della vista è l’occasione per continuare a diffondere cultura sul tema della disabilità visiva in modo che la cittadinanza possa essere informata e sensibilizzata sul tema della prevenzione delle malattie oculari. All’incontro che si è tenuto ieri, al nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona, sono interveuti il prof Marco Mura, professore ordinario di oftalmologia Università di Ferrara e direttore della clinica oculistica del Sant’Anna, il dottor Giuseppe Lamberti responsabile ‘Gestione dei processi oftalmologici’, Alessandra Mambelli, presidente della sezione territoriale Uici Ferrara e Marco Trombini, presidente del consiglio regionale Uici Emilia-Romagna.

Giovedì, dalle 9 alle 13, i volontari della sezione Uici di Ferrara allestiranno un banchetto per la distribuzione di volantini in piazza Trento-Trieste per la divulgazione di materiale sulla cultura della prevenzione della cecità. "Ogni anno, la giornata mondiale della vista ci offre l’opportunità di riflettere su un tema fondamentale: la salute visiva e l’importanza della prevenzione – dichiara Alessandra Mambelli –. La vista è un bene prezioso, ma spesso diamo per scontato che rimarrà inalterata nel tempo. La realtà è che molte malattie oculari, come il glaucoma, la cataratta e la degenerazione maculare, possono progredire silenziosamente e, se non diagnosticate e trattate in tempo, possono portare alla perdita della vista. La nostra missione è diffondere la cultura della prevenzione, sensibilizzando il pubblico sull’importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano che includa la cura dei nostri occhi".

"La Giornata della vista – mette in evidenza il dottor Lamberti – è un’occasione per ribadire che la valutazione dell’organo di senso più nobile, che è quello della vista, non si deve limitare all’esame discriminatorio delle lettere e dei simboli, cosa che si fa di frequente nel negozio dell’ottica, ma deve essere sempre associata ad una visita più completa da parte dello specialista. Per questo il Sant’Anna, in collaborazione con la Regione, ha attivato degli ambulatori addizionali, negli ultimi quattro mesi dell’anno, attivi tutti i giorni anche sabato e domenica. L’obiettivo finale della prevenzione è quello di diagnosticare precocemente attraverso la valutazione specialistica". "L’azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – dichiara il professor Mura – è da sempre attenta a questa ricorrenza, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. La Clinica oculistica dell’ospedale di Cona si occupa, oltre che della terapia e del trattamento della patologia, anche della prevenzione di tutte le patologie oculari. Parlare di prevenzione rappresenta un elemento importantissimo che cerchiamo di divulgare sempre di più alla popolazione per quanto riguarda tutte le patologie dell’occhio. Sensibilizziamo le persone a farsi controllare regolarmente dall’oculista".