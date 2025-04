"Cona, ascensore rotto per tre giorni: inaccettabile"

Caro Carlino,

mi chiamo Stefania Sarasini, la mia mamma è ricoverata all’ospedale di Cona da sabato 26 aprile nel reparto di cardiologia 2C3, dopo essere stata operata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna il 24 aprile. Durante l’orario di visita, dalle 19 alle 20, sabato 26 aprile mi sono recata all’ospedale di Cona e ho provato a raggiungere il piano tramite l’ascensore partendo dal blocco 2 settore c al piano 1. Purtroppo l’ascensore era fuori servizio e ho detto "pazienza"; ho fatto due rampe di scale e ho raggiunto il reparto. Sperando che la cosa si risolvesse, domenica per ben due volte ho trovato sempre l’ascensore fuori servizio e la cosa si è ripetuta anche oggi, lunedì 28 aprile, sia nell’orario del pranzo che durante l’orario di visita della sera. Ho cercato anche un altro ascensore nel settore 2 blocco D 3 piano, zona degenza geriatrica, visto che con me c’era una persona di 85 anni e anche questo ascensore era fuori servizio. Non mi sembra accettabile che in un ospedale in tre giorni non si riesca a risolvere un problema di questo tipo soprattutto per facilitare l’accesso anche a persone con disabilita’ nella deambulazione oppure, come la persona che era con me, non più giovane e disposta a fare due piani di rampe a piedi! Grazie per la pubblicazione della lettera, un saluto.

Stefania Sarasini