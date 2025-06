Cona, Gianella:: "Poco personale e lunghe attese"

"Ridurre le liste d’attesa all’ospedale di Cona". A chiederlo, con un’interrogazione in Regione, è Fausto Giannella (Fd’I) che ricorda come troppo spesso le visite vengono annullate all’ultimo minuto causa carenza di personale medico. "Un cittadino ha prenotato una visita audiologica a Cona con circa sette mesi di anticipo, il giorno precedente all’appuntamento fissato, l’utente è stato contattato e informato dell’annullamento della visita a causa della mancanza di medici. Solo dopo circa 15 giorni è stato proposto un nuovo appuntamento, al presidio ospedaliero del Delta, con evidenti disagi logistici per l’utente e un ulteriore ritardo nella prestazione sanitaria". spiega Giannella. "L’appuntamento – prosegue – non era nemmeno prenotabile, anche attendendo, a Cona, situazione che per chi non è in grado di spostarsi a distanze così elevate può risultare fortemente incisiva sull’organizzazione della visita, in particolar modo dopo aver atteso sette mesi. Simili episodi rischiano di compromettere l’efficienza del servizio sanitario regionale e possono alimentare sfiducia tra i cittadini, già provati da liste d’attesa prolungate e difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie".