"Cona, lunghe attese per una semplice spirometria"

Caro Carlino,

mia moglie è ricoverata in medicina d’urgenza dal 30 dicembre per problemi respiratori, dopo le prime cure di routine, lo pneumologo richiede una spirometria per valutare la funzionalità bronchiale il 4 di gennaio. Il reparto nel quale si effettua questa indagine rimane chiuso dal 6 all’8 gennaio compresi, solo il 9 gennaio è stata comunicata la data in cui verrà eseguito l’esame, mercoledì 11 gennaio. La spirometria è un esame di breve durata, all’interno di una struttura sanitaria come l’ospedale di Cona. Che per un paziente interno si debba attendere un tempo così lungo è sinceramente inaccettabile. L’impressione che si trae da un episodio come questo è che ‘l’organizzazione’ sia a dir poco latitante. Chi è il responsabile? In ogni struttura, piccola o grande, la responsabilità è sempre dei vertici, per tanto chiedo al dirigente sanitario di rispondere in merito alla questione. Sappiamo tutti che rimanere ricoverati in ospedale non è piacevole, ma la cosa più grave è che ogni giorno di degenza aumenta la spesa a carico della Regione e di conseguenza di noi contribuenti. Quindi che un ambulatorio sia poco efficiente e provochi danni per alcune migliaia di euro è inaccettabile sia sotto il profilo economico sia nei confronti dei colleghi medici e pure nei confronti di potenziali pazienti che non possono essere ricoverati a causa della cronica carenza di posti letto.

Mauro Roboni