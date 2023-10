Cona, Quartesana e Baura. Ecco i controlli anti-degrado

Mercoledì scorso, come convenuto nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato eseguito un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento all’area nei pressi delle località Cona, Quartesana, Baura e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità legata ai reati di natura predatoria, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione clandestina, al decoro. In particolare, 8 pattuglie e 16 agenti e militari della Questura, del Comando provinciale dei carabinieri, del Comando provinciale della guardia di finanza e del Corpo di polizia locale Terre Estensi, hanno setacciato tutte le aree inidicate. Sono state 63 le persone controllate e 53 autoveicoli.