Concerti all’alba e il tour delle ’Vibrazioni’. Il ritmo della Notte Rosa invade le spiagge

Anche Comacchio si tingerà di rosa. Da domani a domenica torna uno degli appuntamenti principe della riviera. Con “Notte Rosa - Hit’s Summer” i Lidi di Comacchio vivranno un lungo weekend di festa. Ma ecco gli eventi clou: sabato, alle 22,30, si esibirà il gruppo musicale Le Vibrazioni, nella spiaggia libera di Porto Garibaldi. In precedenza, domani, alle 20,30, sempre nella spiaggia libera di Porto Garibaldi ci sarà il comico Gianluca Impastato da Zelig. Segue Alex Wyse da Amici di Maria De Filippi e Giusy Consoli con uno spettacolo pirotecnico. Sono solo alcuni degli appuntamenti della Notte Rosa che quest’anno parte in coincidenza con il solstizio d’estate. Il fitto programma di appuntamenti è stato presentato all’Antica Pescheria dall’assessore al Turismo di Comacchio Emanuele Mari, dall’assessore al Commercio Sandro Beltrami e dalla referente della società che organizza l’evento Federica Benfentati de L’Accento. A latere anche Carlo Patuelli dell’APS “Noi ci crediamo ancora” che organizzano una serie di iniziative a Lido Estensi fra le quali quella con il famoso dj delll’ex discoteca “J&J” Roberto Stoppa, dalle 21, su viale Carducci all’angolo con Viale dei Pini. Ecco il programma: venerdì e sabato a Porto Garibaldi, in viale dei Mille, nelle sere della festa, a partire dalle 18, ci sarà l’area street food e il mercatino dell’artigianato e delle opere dell’ingegno. Porto Garibaldi si tingerà di rosa grazie al contributo del Consorzio di Commercianti “Sì...amo Porto Garibaldi”, tra installazioni e suggestivi allestimenti rosa, (ancore, pesci e fenicotteri) che coloreranno le vie del paese. Sempre venerdì, alle 18, alle Valli di Comacchio, alla stazione Foce, si esibirà l’orchestra Giovanile Deltagramma. Alle 21.30 ci sarà lo spettacolo di cabaret con il comico Gianluca Impastato. A mezzanotte, spettacolo pirotecnico e successivamente Dj set con Giusy Consoli, eclettica protagonista nei templi mondiali della musica elettronica. Non solo. prevista l’apertura straordinaria del Museo Delta Antico dalle 21 alle 23, con ingresso a tariffa ridotta per tutte le donne. Stessa cosa alla Casa Museo Remo Brindisi dalle 19 alle 24, con ingresso a tariffa ridotta per tutte le donne. Sabato, alle 21,30 a Porto Garibaldi, si terrà il Radio Stella Show con la più bella musica degli anni ‘80 e ‘90. Alle 22,30 le Vibrazioni in concerto. Dopo questo evento continueranno in tutto il territorio concerti e spettacoli per tutti i gusti. La domenica alle 6 si svolgeranno i concerti all’alba al Bagno San Marco del Lido di Spina.