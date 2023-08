Concerti all’alba in riva al mare Da Battisti a Dalla, note da giganti

Concerti all’alba ai lidi ferraresi, magico risveglio di Ferragosto. Al Lido delle Nazioni presso il bagno Prestige alle 6, il duo “D’altro canto” Francesca Marchi e Marco Bovi, presenterà un percorso in costante divenire all’insegna di una lettura personale della musica tradizionale statunitense e della musica italiana d’autore, tra gli anni 40 e 60 percorrendo la strada della musica jazz, blues e del cantautorato italiano.

Al bagno Playa loca, Lido degli Estensi, alle 6 si esibirà il pianista tastierista e compositore ferrarese, Nicola Morali, il quale vanta una lunga esperienza nel panorama artistico musicale, spaziando tra molti generi, dal classico, al Jazz, al pop, con numerose collaborazioni con musicisti, gruppi di teatro e gruppi di danza. Sempre oggi alle 6 presso il bagno Marisa al Lido di Pomposa ci sarà il Duo musicale Virna e il Doc composto da Ricky “Doc” Scandiani e Virna Comini con uno spettacolo realizzato senza basi musicali, eseguito con pianoforte, chitarra e voci, durante il quale verranno eseguiti brani di cantautori italiani come Dalla, Concato, Paoli, Ivan Graziani, Lucio Battisti, Pino Daniele e alcune evergreen straniere come Burt Bacharach, Carole King, Mamas and Papas. A mezzanotte di oggi spettacolo pirotecnico visibile dalla spiaggia di Lido delle Nazioni. Tutte le serate ad ingresso gratuito. Per il programma completo degli eventi www.comacchiosummerexperience.it. Il cartellone di Ferragosto Comacchio Summer Experience è organizzata da Made con il contributo del Comune di Comacchio.