Concerti, didattica e liceo musicale. Conservatorio, progetti per un anno

"Oggi, in maniera tragica, celebriamo la giornata contro la violenza sulle donne: per superare questo problema ci vuole l’unione di tutte le istituzioni culturali del Paese. I ragazzi devono andare a scuola, suonare insieme, fare tutte quelle attività che portano a un alto livello di pensiero". Le parole del direttore artistico del teatro Abbado Marcello Corvino danno la misura di quanto sia importante che il progetto della creazione di un liceo musicale a Ferrara, promosso dal liceo Carducci, in convenzione col conservatorio Frescobaldi, vada in porto. "Serve anche per il bene del territorio, perché crea posti di lavoro: bisogna lavorare tutti insieme". Parte proprio su questi presupposti il nuovo anno accademico del Frescobaldi: sulle collaborazioni tra istituzioni culturali locali – teatro, musei, scuole, università. "Quello appena trascorso è stato un anno intenso – afferma la direttrice del conservatorio, Annamaria Maggese – l’elemento epocale è stato l’avvio dei lavori all’auditorium del Frescobaldi: confidiamo che l’avanzamento sia costante e che nel 2024 si riesca a restituire uno spazio bellissimo e funzionale alla città". Comunque, anche quest’anno il conservatorio ha dovuto rinnovare ed estendere le convenzioni con succursali che ospitano attività didattiche: Corale Veneziani, Torrione Jazz Club, Casa Cini, sala prove del Comunale, Casa Romei, Pinacoteca Nazionale, Museo archeologico e Sala Musica del Comune. Per quanto riguarda la didattica, il 2023 ha visto un assestamento delle iscrizioni: 400 studenti, in linea con gli altri conservatori. Sul fronte dell’offerta formativa, è stato attivato un corso di secondo livello in Teorie e tecniche in musicoterapia, mentre per quanto concerne le produzioni artistiche, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale, verrà messa in scena l’opera di Joseph Haydn, ‘L’isola disabitata’, su libretto di Metastasio.

Importante la collaborazione con Ferrara Musica, che in cartellone ha inserito il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del 12 dicembre, con l’esecuzione dell’opera di Britten, ‘The young person’s guide to orchestra’ e una selezione di brani tratti da colonne sonore di film nazionali e internazionali. È di questo periodo, inoltre, il Duo Piano Festival, che proprio oggi (10.30, Ridotto del Comunale), propone il Secondo Concerto di Šostakovic. Altrettanto significativa, per il Conservatorio, è la rinnovata partecipazione al progetto Shakespeare dell’Università di Ferrara (in unione con alcuni licei della città), che quest’anno si terrà al Museo Archeologico Nazionale, con ‘The Tempest’ di Henry Purcell. Confermate, quindi, le varie rassegne musicali: i concerti a Casa Romei, Ferrara Organistica, Fe’ Antica, MiXXer, Fresh & Bold, Ferrara Cameristica. Torniamo, infine, al tema liceo musicale: è di questi giorni, infatti, la notizia dell’espressione favorevole al progetto da parte della conferenza provinciale. Ora la palla passa alla Regione, per la parola definitiva. A presentare l’anno accademico, erano presenti anche Dario Favretti, direttore organizzativo di Ferrara Musica, e Marina Scaioli, vicedirettrice del conservatorio.