Concerti e bagarre politica. Il sindaco: "Piazza Ariostea?. Miglioreremo ogni aspetto"

"Cercheremo di migliorare sempre di più tutti gli aspetti su piazza Ariostea, con i tecnici e con il dialogo, e continueremo a farlo con chi ci crede, con chi ha la consapevolezza che la nostra città non è ’troppo piccola’, ma solo troppo a lungo è stata fatta sentire tale". Dopo giorni di polemiche, iniziative e lamentele sui concerti organizzati dal Ferrara Summer Festival, è il sindaco Alan Fabbri a chiarire in maniera netta la sua e la posizione del Comune. Il primo cittadino sceglie di farlo con una nota affidata alla sua pagina social istituzionale in cui non si limita a parlare del Summer Festival, ma allargando lo sguardo al tema dei grandi eventi. Anticipando, in qualche modo, eventuali polemiche che sorgeranno in occasione dei due concertoni di Vasco Rossi il prossimo anno. "Durante la prima campagna elettorale – così Fabbri – sentivo ovunque un senso di sfiducia e rassegnazione. Gli stessi ex amministratori lo dichiaravano apertamente: ‘Ferrara aveva già dato il massimo e più di così non poteva fare’. Questo stato d’animo era diffuso e quando ho cominciato a parlare alla città, ho capito che Ferrara si era posta un limite. Un limite mentale, non reale. E oggi ne abbiamo sempre più consapevolezza: si poteva fare molto di più, in tutti i settori, anche negli eventi. Abbiamo infatti ospitato il concerto più grande di sempre per la nostra città e battuto ogni record turistico. E li batteremo ancora, perché i dati continuano a crescere, ma soprattutto ci crediamo. È chiaro a tutti che, per ottenere risultati, servono impegno e sacrifici". Sull’utilizzo di piazza Ariostea, Fabbri non ha dubbi: "Il luogo è determinante per la scelta di una città da parte delle agenzie e degli artisti – scrive il sindaco – . Con piazza Ariostea, Ferrara ha scoperto di avere una carta importantissima da giocare per aggiudicarsi gli artisti, e intendiamo, oggi e domani, sfruttarla al meglio". Poi, la questione stadio. Tanti sono stati anche i nostri lettori che hanno posto il tema: perché i concerti non vengono organizzati al Mazza? La risposta si articola su diversi livelli. "Lo stadio non ha la capienza richiesta per i concerti di moltissimi artisti – precisa Fabbri – Sarebbe comunque sempre inferiore a quella di piazza Ariostea". Non solo. Il manto erboso di uno stadio "non è la gramigna del parco urbano: va tenuto in un certo modo e va preservato, soprattutto in vista della ripartenza della Spal e in zona stadio ci sono molti più residenti rispetto a piazza Ariostea, con meno parcheggi". Oltre a sottolineare l’importanza del ‘rimbalzo’ social che la città registra in queste occasioni, "una promozione che una città come la nostra non potrebbe mai ottenere altrimenti", Fabbri intreccia il piano sportivo. "Fino a oggi – chiude il sindaco – lo stadio è stato in concessione alla società Spal. I concerti si cominciano a preparare come minimo un anno prima, e nessuno, all’epoca, poteva immaginare un esito del genere". A replicare al primo cittadino, è la consigliera del Pd, Sara Conforti: "Nessuna strumentalizzazione politica, solo attenzione alle richieste più che legittime dei nostri concittadini. Se lunedì il sindaco fosse stato presente in piazza Ariostea ad ascoltare e a dare risposte, forse il nostro intervento non sarebbe necessario oggi. Ricordo a lui e all’assessore Fornasini che abbiamo chiesto una commissione informativa urgente con audizione di un rappresentante dei residenti. Radicalizzare lo scontro non fa bene a nessuno. Spero, quindi, prenda in seria considerazione i correttivi suggeriti per alleviare il disagio dei cittadini".