Concerti e mercatini. Si accende il Natale

È ricco il calendario degli eventi per le feste a Terre del Reno. In ogni frazione – Mirabello, Sant’Agostino, San Carlo e Dosso – la magia del Natale prenderà vita grazie a momenti pensati per unire tradizione, comunità e intrattenimento. L’atmosfera natalizia sarà inaugurata con le letture per bambini nelle biblioteche comunali, un appuntamento che vuole trasmettere il calore delle festività ai più piccoli. L’accensione degli alberi di Natale e dei presepi, accompagnata da eventi di aggregazione organizzati dalle Pro Loco locali, illuminerà le piazze e i parchi. Non mancheranno i tradizionali mercatini. La musica avrà un ruolo centrale, con concerti che spazieranno dal gospel alle orchestre parrocchiali, fino alla Filarmonica di San Carlo, che saluterà il nuovo anno con un’esibizione speciale. Le festività proseguiranno con l’arrivo della Befana, che sarà celebrato con un mercato domenicale e una camminata ludico-motoria, fino alla grande festa dell’Epifania, che concluderà il periodo natalizio in piazza Pertini a Sant’Agostino. Le date degli eventi sono ancora in fase di definizione, mentre l’inizio è fissato per giovedì alle 16.45 con le letture in biblioteca a Mirabello. Sabato alle 15.30, accensione del presepe in piazza a San Carlo mentre l’8 dicembre toccherà agli alberi di Natale.