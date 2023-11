Concerti e sfilata di abiti rinascimentali, ecco tutto gli appuntamenti

Week end di iniziative iniziative e castagne a Terre del Reno. Si inizia con la Proloco di San Carlo unita a quella di Sant’Agostino per l’organizzazione di un bell’evento per festeggiare San Martino. Sabato, infatti, con il patrocinio ed il contributo economico del Comune, in collaborazione con Avis Terre del Reno e Ancescao, invitano i cittadini alle 18 alla Sala Consiliare del Municipio di Sant’Agostino per ‘Il Concerto della Corte’, evento della stagione concertistica d’autunno. Ci sarà la sfilata e rievocazione in abiti rinascimentali della Compagnia del Governatore delle Antiche Terre del Gambero di Cento, la partecipazione dei musici del Magistrato delle Contrade di Montepulciano di Siena e Marco Muzzati a percussioni e voce recitante dell’Orlando Furioso che dal 1985 si occupa di musica antica approfondendo, oltre allo studio musicologico, la prassi esecutiva degli strumenti a percussione medievali, rinascimentali, barocchi ed arabi e che ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora, con nomination al Premio Donatello, per il film "I Picari", regia di Mario Monicelli. Alle 19 la castagnata gratis per tutti. Domenica alle 18, invece, alla polivalente della Parrocchia di S.Agostino si apre la rassegna Aperitivi in Musica. Si esibirà l’orchestra a plettro "Gino Neri" di Ferrara diretta da Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani.

Laura Guerra