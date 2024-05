Concerti, gastronomia e spettacoli ‘Ponte in festa’, un mese di eventi

Ritorna ‘Ponte in festa’, quasi un mese in piazza tra musica, gastronomia e incontri sui giovani. A partire da stasera fino al 23 giugno piazza Buozzi di Pontelagoscuro si accenderà e sarà teatro del tradizionale appuntamento paesano organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista, dall’Acd Pontelagoscuro 1947 e dalla Pro Loco, con la collaborazione e partecipazione di Vivere Insieme Pontelagoscuro, centro di promozione sociale ‘Il Quadrifoglio’, Cristalli nella nebbia e il patrocinio del Comune.

Nel corso dei venticinque giorni del programma di ‘Ponte in festa’ sarà presente come da tradizione uno stand gastronomico a ridosso della parrocchia, con un menù che richiama la cucina ferrarese, oltre a una zona bar e pesca di beneficenza. In piazza sarà allestito il palco su cui si esibiranno diverse band. Stasera si parte con il gruppo ‘Alex Mari & the lovers’. Non solo musica nel programma di ‘Ponte in festa’. Infatti, sono previsti alcuni appuntamenti tematici legati ai giovani. Martedì 4 giugno alle 20.15 la palestra ‘Gym tonic’ presenta i propri corsi, mentre alle 21.15 sarà la volta di una tavola rotonda con in discussione ‘i giovani e il bullismo’. Spazio anche per alcuni spettacoli d teatro e comici. Venerdì 14 giugno, sul palco centrale in piazza Buozzi, si terrà lo spettacolo teatrale ‘I fatti di Cabernardi’ e mercoledì 19 giugno spettacolo comico musicale ‘Patatino e Mister J’. Si avrà un altro momento di approfondimento su tematiche legate ai giovani, con l’incontro dal titolo ‘I giovani e i disturbi alimentari’. Tra gli appuntamenti collaterali, organizzati dalla Proloco, prosegue ‘Impressioni’, mostra retrospettiva di pittura delle opere di Paolo Fabbri esposta nella sede della Pro Loco e dedicata al Po e alla campagna ferrarese, luoghi cari all’artista.