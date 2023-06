’Concerti in basilica’ alla cattedrale

Proseguirà oggi la seconda edizione della rassegna estiva ‘Concerti in Basilica’, organizzata dalla Concattedrale di San Cassiano in collaborazione con il Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara. "Quest’anno la rassegna Concerti in Basilica è più strutturata e più ricca – spiega don Guido Catozzi nel libretto di presentazione -, e ci dà il modo di valorizzare l’organo meraviglioso che le precedenti generazioni ci hanno consegnato, ma che ha la necessità di restauro. Per questo motivo, chiediamo una offerta per aiutarci a raccogliere il necessario per eseguire il lavoro di recupero di questo meraviglioso strumento musicale".