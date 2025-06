"Concerti, ora si trovi un’area meno impattante"

Concordo con i disagi espressi e non considerati, dei residenti in Piazza Ariostea per gli eventi musicali e aggiungo la inevitabile devastazione del Parco Urbano che seguirà i concerti di Vasco Rossi. Dalla risposta del sindaco, che fa contente certe categorie produttive, si riassume che “omnia per pecunia facta sunt“, a disprezzo del territorio e della cittadinanza. Possibile che a Ferrara non si possa trovare altra area meno impattante sull’ambiente e sui cittadini? Mi sembra che la volontà non ci sia e o gli interessi siano altri.

A. Chieffo

* * *

Per prelevare soldi con il bancomat al lido di Pomposa bisogna recarsi a San Giuseppe. Io che ho quello di Poste mi sono recato 3 volte e non sono mai riuscito a prelevare un poco di contante. Un anziano come deve fare per avere un poco di contante? Possibile che nessun istituto importante provveda a mettere un bancomat funzionante anche solo d’estate al lido di Pomposa e Nazioni? Possibile che Poste Italiane non riesca a dare un servizio efficiente e continuo in zona?

Un turista

* * *

Amo la Spal e vederla in questa situazione mi fa piangere il cuore. Non so se sia possibile iscriverla in serie D con Tacopina, salvando così anche una parte dei giocatori e del personale.Mettiamo da parte le polemiche con Tacopina e soci e proviamo di risalire subito in serie C.

f. m.