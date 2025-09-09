Concerti, sport, cultura e teatro. All’Arena Live tornano gli eventi

È tempo di Settembre Poggese. Concerti, sport, cultura, teatro, enogastronomia e tante iniziative per i più piccoli. Il cuore pulsante è ancora una volta il Poggio Arena Live, che nel giro di pochi anni è diventato uno degli eventi di riferimento per il territorio, richiamando pubblico da tutta la provincia.

Il Parco del Ricordo ospiterà tre serate a ingresso gratuito: venerdì saliranno sul palco gli Eiffel 65, seguiti dal dj set di Cerla; sabato 13 l’appuntamento è con lo spettacolo "Voglio tornare negli anni ’90", preceduto dall’energia dell’Holi Festival; domenica 14 gran finale con il concerto di Riccardo Fogli, nome che ha fatto la storia della musica italiana. Un’offerta musicale pensata per coinvolgere tutte le età, dai giovani agli adulti, che conferma la crescita dell’evento.

Tra i momenti più attesi c’è la Fiera di San Michele, in programma dal 26 al 29 settembre: quattro giorni in cui il centro storico si anima con mercati, degustazioni, esposizioni, mostre, spettacoli musicali e teatrali, esibizioni spettacolari come la discesa dei paracadutisti, visite guidate al Castello Lambertini e l’immancabile luna park. Una festa popolare che da sempre rappresenta il cuore identitario della comunità.

Il 21 ci saranno il pranzo comunitario, la giornata "Poggio in Sport" con esibizioni e prove aperte, le letture animate per i bambini e gli spettacoli dialettali che custodiscono la tradizione locale.

"Il Settembre Poggese è la dimostrazione di come Poggio Renatico sappia offrire qualità, intrattenimento e comunità. Poggio Arena Live è ormai una realtà che ci proietta tra i centri più dinamici della provincia" sottolinea il vice sindaco Andrea Bergami. L’assessore Serena Fini sottolinea l’importanza del cartellone diffuso: "È un mese che parla a tutti: bambini, famiglie, giovani, anziani. Dal concerto al laboratorio, dalla mostra alla fiera, ogni cittadino può trovare il proprio spazio di partecipazione".

Il Settembre Poggese 2025 si conferma quindi non solo una rassegna di eventi, ma un’occasione per valorizzare il territorio, rafforzare i legami comunitari e guardare con fiducia al futuro.