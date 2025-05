Concerto a Belriguardo alle 17

E’ tutto pronto a Voghiera per il "Concerto di primavera", in programma oggi pomeriggio alle 17 nella bellissima cornice della Sala delle Bifore della delizia estense di Belriguardo, dove si esibirà la banda filarmonica di Voghenza, diretta dal maestro Roberto Valeriani. La realtà voghentina, come da tradizione, ritornerà sul palco per inaugurare la nuova stagione concertistica, dopo che una parte della Filarmonica ha partecipato, lo scorso 25 aprile, alle manifestazioni per la giornata della Liberazione e in ricordo di papa Francesco. Per quest’occasione la Filarmonica presenterà un organico di grande prestigio, con quasi quaranta musicisti sul palco di cui due ospiti speciali: i cantanti lirici Stefania Chiari e Marco Filocamo. L’ingresso in sala sarà a partire dalle ore 16.30 e il costo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni, 327-9465064.